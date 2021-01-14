المريخ يعسكر في القاهرة ويستعد بقوة للممتاز والمجموعات





أكد مجلس المريخ، أنه مهتم بحال الفريق وتسوية أموره الفنية والإدارية على رأسها القضايا العالقة ضد الفريق في الاتحاد الدولي لكرة القدم… ويسعى المجلس على حسب حديث للمكتب الإعلامي إلى إنهاء مباريات الفريق في الدوري الممتاز وفتح ملف مباريات الفريق في مجموعات كأس الأندية الأبطال والتي ربما بدأها بمعسكر خارجي في القاهرة، وأوضح المريخ أن الفريق يمر بحالة من الاستقرار تستحق وقفة الأقطاب والجماهير والنظر لمصلحة النادي.

صحيفة الصيحة