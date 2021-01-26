عرمان : يجب تقديم تطمينات لقادة الجيش والدعم السريع





قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، ياسر عرمان، إن على قادة القوات المسلحة والمجتمع المدني الوصول لتسوية حقيقية أو ستنهار البلاد.

وأضاف عرمان في حوار – ينشر بالداخل- : “لا يجب التغول على المدنيين، ولا يمكن استبعاد العسكريين و يجب أن نقدم تطمينات لقادة الجيش والدعم السريع؛ لكي نبني جيشاً وطنياً لكل السودانيين”.

وأقر عرمان بأن الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام لم تنجحا في إحداث التسوية السياسية.

وكشف عن تعرض البلاد لتدخلات خارجية، متعهداً بالتصدي لها.

وقال عرمان إن الجوع وتفشي الفقر وانهيار الخدمات ومستوى الحياة المعيشية، يضرب ملايين السودانيين الطامحين في التغيير.

الخرطوم: عطاف محمد مختار

صحيفة السوداني