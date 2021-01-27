الأجهزة الأمنية في السودان تتوعد فلول النظام البائد بمواجهة قوية وحازمة





توعد الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ علي منصور مدير عام الشرطة فلول النظام البائد وقال بأنهم “كأجهزة امنية مجتمعة سوف يواجهون فلول النظام البائد بصورة قوية وحازمة بسبب ما يقومون به من اعمال عدائية تؤرق الامن سواءً في الولايات او العاصمة”،

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأربعاء بمباني وكالة السودان للانباء، علي خلفية تعرض مقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بمدينة بورتسودان اليوم الى التعدي من قبل بعض فلول النظام البائد.

واوضح مدير عام الشرطة انه فور حدوث التعدي تم عقد اجتماع للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري بقيادة الفريق ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وضم الاجتماع وزيري الدفاع والداخلية واعضاء اللجنة الفنية لمجلس الامن والدفاع واعضاء لجنة ازالة التمكين المركزية، حيث تم مناقشة الامر بصورة مستفيضة .

وكشف الفريق شرطة عزالدين الشيخ عن انهم ومن خلال ذلك الاجتماع اصدروا عدداً من القرارات والتوجيهات التي تكفل الحماية الامنية لكل مقرات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وحماية منسوبي تلك اللجان والممتلكات التي تضع اللجنة عليها يدها سواء في المركز او الولايات حتى يقوموا بدورهم على الوجه الاكمل.

وقال مدير عام الشرطة “ان هذا العمل مرفوض” واكد على ان هذه اللجنة تقوم بعملها وفق الدستور والقانون، واضاف ان اللجنة ذهبت الى اكثر من ذلك حيث قامت بمراجعة عملها في الفترة السابقة، بل واصبحت هناك محكمة يمكن الاستئناف لديها ضد اعمال اللجنة. ودعا اي شخص يعتقد انه مظلوم بأن يتبع المسار القانوني من اجل اخذ حقه.

وشدد الفريق شرطة عزالدين الشيخ على انهم كاجهزة امنية ملتزمون بحماية الثورة وجموع الشعب السوداني وكل من يعمل على تحقيق اهداف ومقاصد الثورة، كما جدد التزامهم على تفكيك مفاصل النظام البائد.

الخرطوم 27-01-2021 (سونا)