برمة ناصر : الحكومة المُرتقبة (محاصصة) وشاركنا على مَضَضٍ





هاجم رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء (م) فضل الله برمة ناصر، المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتّغيير، ووصفه بالمُترهِّل وغير التنفيذي، وأقر بأنهم قبلوا بالمحاصصة في تكوين الحكومة رغم انسحابهم من الحرية والتغيير سابقاً لرفضهم المحاصصات.

ووصف برمة في حوار مع (الصيحة) يُنشر بالداخل، أن هَمّ الحزب في الفترة الانتقالية وطنيٌّ وليس حزبياً، وقال إنهم في حزب الأمة لا يهتمون لنيل حقائب وزارية بقدر ما يريدون للقوى السياسية أن تتجه لبناء أحزابها لدفع العملية السياسية بالبلاد للأفضل، وأوضح أن رفضهم المُشاركة في وقتٍ سابقٍ، جاء نتاج رفضهم للمُحاصصة. لكنهم قبلوا المُحاصصة الآن على مضضٍ وليس حباً في الكراسي، داعياً لأن تكون المُشاركة وفق برنامج ورؤى استراتيجية قبل اختيار الوزراء. ونفى برمة أن تكون هناك أي جهة قامت بتسليم مرشيحها للوزارة، لافتاً إلى أن كل ما يُنشر الآن مُجرّد اجتهادات، موضحاً أن تشكيل المجلس التشريعي أمرٌ مُعقّدٌ جداً لأنَّ الكل يُريد المُشاركة.

الخرطوم – أمنية مكاوي

صحيفة الصيحة