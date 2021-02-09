سياسية
محمد الأمين التوم: استبعادي من الوزارة بالفحص الأمني إشانة سُمعة وسبّب لي ضرراً نفسياً
اعتبر وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، استبعاده من الوزارة عن طريق الفحص الأمني إشانة سُمعة، وسبّب له ضرراً نفسياً، وأضاف “هذا اتهام خطير”!
وقال التوم لـ”الإخباري”: “أنا الآن بالنسبة للمواطنين متهمٌ، وعلى مطلقي الاتهام إثبات هل أنا عميل أم ارتكبت جرماً أو مُتورِّطٌ في فساد أم ماذا؟”، وشدد على على أنه لا يمكن أن يطلق مسؤولين بالدولة مثل هذا الكلام (الفارغ). على حد وصفه.
وكشف عن أنه تلقى سيلاً من المكالمات للاستفسار عن الجرم الذي ارتكبه حتى يتم استبعاده من الوزارة بعد المُطالبات بإعادة الثقة فيه.
الإخباري- الخرطوم
3 تعليقات
قال سيل قال … على بالقسم مافى زول سائل فيك ياعجوز غابرين يا موسوس… لم عفشك واتخارج .. يا مرض
لوعه بس تكونونين الجماعه الايهام!
يا عسسساكر الشيوعي ده بلسانو كان لافي السفارات بشحد لطباعه كتب الخراي…راجعو الدولارات دي كويس…وراجعوا السفارات كلها
الي الجحيم ماركس