اعتقالات جديدة في صفوف الإسلاميين





شنّت الأجهزة الأمنية، حملة اعتقالات واسعة على قيادات النظام السابق، حيث اعتقلت نهار اليوم القيادي الأبرز بالمؤتمر الوطني المحلول الأمين دفع الله، كما اعتقلت الكاتب الصحفي إسحاق فضل الله، ومساءً تمكّنت الأجهزة الأمنية بحسب صحيفة السوداني، من اعتقال كل من وليد حمدان مالك وياسر محمد أحمد إبراهيم. وقال مصدر إن حملة الاعتقالات ستطال عدداً من القيادات العسكرية المتقاعدة وقيادات بالمؤتمر الوطني.

الخرطوم(كوش نيوز)