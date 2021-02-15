حزب الأمة يطالب بحل لجنة إزالة التمكين





طالب حزب الأمة – جناح مبارك الفاضل – بحل لجنة إزالة التمكين فوراً وتكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد، ومراجعة كافة القرارات الادارية التي تم اصدارها.

وقال في بيان له اليوم الاثنين، إن التحقيق وملاحقة وضبط الأفراد المتورطين فى جرائم الاعتداء على المال العام والخاص والتخريب ومرتكبي الجرائم ضد الدولة، موضحاً أن ذلك من صميم عمل النيابة والشرطة ولا دخل للجنة إزالة التمكين فيه ولا تمتلك أي اختصاص بنظره أو ملاحقة مرتكبيه.

وأشار البيان إلى أن حكومة الثورة ليست في حاجة لتقليد ممارسات النظام المباد التي كانت خارج نطاق القانون وليس هناك مسوغ موضوعي لدولة الحرية والعدالة والقانون أن تحذو حذوه البائس. وأفاد بأن بعض التوجيهات والقرارات التي تفتقر لبعد النظر السياسي والامني تفاقم الأوضاع الأمنية الهشة وتزيد الاحتقانات اشتعالاً.

صحيفة السوداني