رئيس الجبهة الثورية يقف على مقابر الإبادة الجماعية بإقليم دارفور





تفقد رئيس الجبهة الثورية، الدكتور الهادي إدريس، رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي عضو المجلس السيادي، المناطق والمحليات التى تأثرت بالحرب بولاية وسط دارفور بجانب وقوفه على بعض مقابر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذى حدث بمناطق دليج ومكجر دقودسة ومقبرة داؤد يحي بولاد بمنطقة سرف معجينا ووحدة كيليك بمحلية شطايا.

وأكد الهادي في تصريح بحسب (سونا) على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية بالاقليم وتشكيل محاكم وطنية خاصة بجرائم دارفور لتقديم كل المتورطين لمحاكمة عادلة بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الإدارة الأهلية لمعالجة قضية السلم الاجتماعي و التعايش السلمي بين مكونات الإقليم.

وقال إن إتفاق سلام جوبا أولى اهتماماً كبيراً لقضايا العدالة و الحواكير وقضية النازحين واللاجئين أصحاب المصلحة الحقيقيين.

ورهن الهادي نجاح القوات المشتركة التى سيتم تكوينها خلال الفترة القادمة بحماية المدنيين وحسم المتفلتين و القيام بجمع السلاح وفرض هيبة الدولة في إقليم دارفور.

المصدر: باج نيوز