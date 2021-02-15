التعايشي يقف على القدرات الصناعية لمجموعة شركات جياد





وقف عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي ، يرافقه وزير الزراعة والغابات الدكتور الطاهر اسماعيل حربي على قدرات وإمكانيات مجموعة شركات جياد الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الاستاذ التعايشي خلال زيارته اليوم لمدينة جياد الصناعية بولاية الجزيرة ، في تصريح صحفي ، و طوافه على مجموعة شركات جياد للصناعات الهندسية وشركة توباز للصناعات المعدنية والاستثمار المحدودة ،اكد أهمية جياد في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني ، وتجاوز كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد ، ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري بالبلاد ، من خلال تشجيع الإنتاج والتصنيع الوطني ، واشار سيادته الى ان جياد تمثل نقطة جوهرية في ربط قطاعات الإنتاج الاقتصادي مع بعضها البعض عبر مشروعاتها المختلفة ،والاسهام في رفع قدرات القطاع الزراعي والإنتاج وقطاعات التعدين والبنى التحتية ، بما في ذلك الاقتصاديات الصغيرة ، وتقوية المجتمعات المحلية والريفية المنتجة.

وكشف عضو مجلس السيادة عن طرح ثلاثة مبادرات هي انشاء شراكة مابين مدينة جياد الصناعية ووزارة الزراعة فيما يلي توفير الاحتياجات المتعلقة بالانتاج الزراعي للقطاعين الحديث والمطري، بتوفير المعدات والآليات بالتركيز على القطاع المطري لمضاعفة الإنتاج الزراعي لآثاره المباشرة على المدى القريب في تحسين معاش الناس ومبادرة المطابخ المتحركة لتقوية الأسر المنتجة ( بائعات الشاي) وزيادة إنتاجها باستخدام الغاز بدلا عن الفحم والحطب، الي جانب مبادرة دعم التعليم الفني والتقني لمعالجة الاختلال في مناهج التعليم في السودان ، من خلال تنظيم ورشة تشارك فيها كل القطاعات المهتمة بالتعليم الفني والتقني لتقليل نسبة البطالة وتوفيرالايدي المدربة لكل القطاعات لاسيما القطاع الصناعي.

ودعا الاستاذ التعايشي الي تبني تشريعات تعزز أهمية الإنتاج الوطني، وعقد اجتماع يضم وزارات العدل و الصناعة والتجارة وشركات جياد لسن التشريعات الضرورية التي تشجع الإنتاج الوطني وتسمح بالمنافسة على المحيط الاقليمي.

وحث سيادته شركة جياد على انشاء مصانع لإنتاج الطوب من الرمل والتربة المحلية مما يسهم في تحقيق الاستقرار للمجتمعات، وتطوير البنية السكنية بجانب العمل على تصنيع الدراجات الهوائية وصناعة الإشارات المرورية.

من جانبه أشاد وزير الزراعة الدكتور الطاهر حربي بامكانيات جياد واولوياتها الصناعية التي تتماشى مع ضروريات زيادة الإنتاج ،مؤكدا العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها للإطلاع بدورها الريادي في التصنيع ، وأضاف حربي ان السودان في حوجة ماسة للمنتجات ذات الصلة بالانتاج الزارعي لزيادة الانتاجية وسد الفجوة داخليا والمساهمة في سد الفجوة في المنطقة والعالم ، مشيدا بمبادرات وجهود عضو السيادي الاستاذ التعايشي التي تعكس روح الفريق بين أجهزة الدولة المختلفة.

وعلى الصعيد ذاته وعد المدير التنفيذي لمجموعة شركات جياد الصناعية ، الاستاذ عبدالله عبد المعروف بتوطين المعدات الزراعية دعما لتطوير الزراعة في السودان للمساهمة في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن .

وكالة سونا