قيادي بالمؤتمر الوطني يطالب لجنة إزالة التمكين بتجهيز سجون لإستقبال عضوية الحزب البالغة (7) مليون نسمة





ناشد السيد محمد السر مساعد القيادي بالمؤتمر الوطني الحكومة الإنتقالية ممثلة فى لجنة إزالة التمكين بتجهيز وتهيئة اقسام الشرطة بالمركز والولايات لإستقبال عضوية المؤتمر الوطني البالغ عددها (7) مليون نسمة، وقال من الأفضل أن يقوم أعضاء الحزب بتسليم أنفسهم، سدا لذرائع الحكومة التى كلما تخفق تعلق إخفاقها على شماعة الدولة العميقة والمؤتمر الوطني.

وطلب مساعد من السيد رئيس مجلس السيادة و من السيد رئيس الوزراء ومن أعضاء لجنة إزالة التمكين توفير العدس والفاصوليا والعيش لكي لا يقع عضوية الحزب فى السجون في نفس الورطة التى يقع فيها الشعب السوداني حاليا!

وقال من المهم الا يفهم هذا الحديث في السياق العام بأننا نريد أن يعيش أعضاء حزبنا (على حساب الدولة) فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى تضرب البلاد، بل بالعكس نريد إثبات كذب ودحض الدعاوي الطفولية الغير قانونية التى تصدرها اللجنة السياسية ما تسمى لجنة إزالة التمكين من حين لآخر كردود فعل متتألية لفشلها العظيم في تحقيق ما أنشئت من آجله.

وقال يكفى بالنسبة لنا كحزب له وزنه السياسي ومعرفته لمجريات الأمور الرسائل السياسية من خلال إستقالة رئيس اللجنة الفريق اول ركن/ ياسر العطا ومنع المدعو صلاح مناع من دخول القصر الجمهوري، وهذا يؤكد نهاية هذه اللجنة الغير قانونية والمضي نحو الإحتكام للقضاء فهو المؤسسة التى يتفق حولها الجميع بلا إختلاف.