بالفيديو.. “علي كرتي” يطالب بالخروج للشارع والالتزام بالسلمية لإسقاط النظام
طالب الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية السودانية، د. علي كرتي، بإسقاط النظام الحاكم عبر التظاهرات السلمية.
وقال في بيان صحافي مذيل بتوقيعه تلقته “السوداني”، إن الحكومة الحالية أفقرت المواطنين، وساهمت في تردي الأوضاع بالمستشفيات العامة، وزادت الألم للفقراء والمساكيين، مطالباً بالخروج للشارع وإسقاطها، وقال “عبِّروا في حراككم بطريقة سلمية، وحافظوا على ما شيدتموه من مؤسسات ومرافق عامة ومدارس وغيرها من المؤسسات الحكومية، وتجنبوا الممتلكات الخاصة فهي لإخوانكم في الوطن، وتجنبوا العنف ولا تستجيوا لأي استفزاز”.
وطالب كرتي، الأجهزة الأمنية بحماية المؤسسات ومنع تخريبها، ووصف كرتي قيادات التحالف الحاكم بالناشطين الذين هبطوا من عواصم الغرب التي عاشوا فيها لاجئين تحتضنهم المنظمات.
وقال إنهم فتحوا صفحة جديدة لمعارضة بناءة ترد الظالم عن غيه وتبني ما استطاعت وتحرص على أمن البلاد، مشدداً على أهمية الحراك السلمي حتى يصل صوت المحتجين للعالم أجمع.
وأرسل كرتي رسالة للقوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح وخاطبها بالقول: “افتحوا ابوابكم، شاركوا شعبكم الصابر.. ولن يخذلكم.. ستجدون منه السند وسيرفدُكم بالحكمة والصبر على المشقة والمسغبة في سبيل الإصلاح”.
الخرطوم: السوداني
2 تعليقات
الحكومة دي اخير من الانفاذ انتو بعتم الوطن وقبضتوا الدولارات جاي تشحن في الشارع علشان يطلع ضد هذه الحكومة نسيت لمن كنتا وزير للخارجيه جبتا زوجتك عينتها سفيرة في ايطاليا مع العلم بان شباب السودان لافين في القهاوي وقاعدين في الشوارع شغل ما لاقينو انتا بتعين في اقرب الناس ليك في المناصب العليا انا عاوز اسالك سؤال واحد جواب عليه انتا قدمت شنو للمواطن السوداني ولا الانقاذ قدمت شنو للمواطن السوداني طلعتو البترول في الجنوب وانفصل الجنوب وشال البترول اللى طلعتوه انتو وكنتو شغالين بيع في البلد ساي والله نحنا اخير لينا حكومة الثورة لانها نجحت في ملفات وباقي الملف الاقتصادي واعتقد انها بتنجح فيهو زي ما صبرنا على فشلكم 30 سنة بنصبر على الحكومة دي
لا ما اخير ولا يحزنون نحن دايرين حكومة مؤهلة مش عطاله بتاعين الخواجات يجوا يلقوها سايبه
انت قاعد فى الغرب ولا شنو الناس عينهم طلعت من الغلاء والثورة سرقت تماما ،وين النشاط والحماس ايام الاعتصام الناس وقت طلعوا الشارع للأفضل لكن بكل اسف حصل العكس تماما ،الفرق شنو بين الكيزان والجمهوريين فى النهاية الشغلة رجعت لحزبية عفنه ووسخه
كلامك صحيح عليهم من الله ما يستحقون حرامية باعو البلد والعباد