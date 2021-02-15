بالفيديو.. “علي كرتي” يطالب بالخروج للشارع والالتزام بالسلمية لإسقاط النظام





طالب الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية السودانية، د. علي كرتي، بإسقاط النظام الحاكم عبر التظاهرات السلمية.

وقال في بيان صحافي مذيل بتوقيعه تلقته “السوداني”، إن الحكومة الحالية أفقرت المواطنين، وساهمت في تردي الأوضاع بالمستشفيات العامة، وزادت الألم للفقراء والمساكيين، مطالباً بالخروج للشارع وإسقاطها، وقال “عبِّروا في حراككم بطريقة سلمية، وحافظوا على ما شيدتموه من مؤسسات ومرافق عامة ومدارس وغيرها من المؤسسات الحكومية، وتجنبوا الممتلكات الخاصة فهي لإخوانكم في الوطن، وتجنبوا العنف ولا تستجيوا لأي استفزاز”.

وطالب كرتي، الأجهزة الأمنية بحماية المؤسسات ومنع تخريبها، ووصف كرتي قيادات التحالف الحاكم بالناشطين الذين هبطوا من عواصم الغرب التي عاشوا فيها لاجئين تحتضنهم المنظمات.

وقال إنهم فتحوا صفحة جديدة لمعارضة بناءة ترد الظالم عن غيه وتبني ما استطاعت وتحرص على أمن البلاد، مشدداً على أهمية الحراك السلمي حتى يصل صوت المحتجين للعالم أجمع.

وأرسل كرتي رسالة للقوات المسلحة وحركات الكفاح المسلح وخاطبها بالقول: “افتحوا ابوابكم، شاركوا شعبكم الصابر.. ولن يخذلكم.. ستجدون منه السند وسيرفدُكم بالحكمة والصبر على المشقة والمسغبة في سبيل الإصلاح”.

الخرطوم: السوداني

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