صلاح منّاع: المخابرات العامة ما زالت تسيطر على أجهزة الدولة





قال مقرّر لجنة “إزالة التمكين”، صلاح منّاع، إن منظومات النظام المُباد مازالت تسيطر على أجهزة الدولة، خاصة جهاز المخابرات العامة. وكشف استبدال عقارات أوقاف تقدر بقيمة 10 ملايين دولار، بأسهم في شركة اتصالات تقدر قيمتها بقيمة 600 ألف دولار.

وأكد مقرّر لجنة “إزالة التمكين، أن الشركات التي تم استردادها تعمل بكفاءة عالية، وكشف عن وجود شركة تعمل في مجال الزيوت، قال إنها تحقق عائدات حوالى ترليون جنيه، وهذه شركة واحدة فقط. فيما أكد استرداد أكثر من 90 شركة، ولفت لعائدات وزارة الشؤون الدينية، وقال: “نجد أن الوزارة استردت 398 مليون دولار، وتم تسجيلها باسم وزارة الشؤون الدينية”.

وأوضح منّاع أن المخلوع كان يستبدل عقاراً من عقارات الأوقاف بشارع النيل، بعقار في كوبر، ويتم بيعه لشركة اتصالات، وهي بدورها تبيعه لشركة فنادق. وتابع بحسب صحيفة الحداثة: “نجد أن المطعم التركي مقام على أرض تتبع للأوقاف، واستبدلوا عقارات أوقاف تقدر بقيمة 10 ملايين دولار بأسهم في شركة اتصالات تقدر قيمتها بـ 600 ألف دولار”.

ونوه بأنه رغم ذلك، فإن ريع هذه الأموال لا يذهب إلى الأوقاف وإنما لجهات أخرى، مثل منظمة معارج، كانت تمتلك عقارات كبيرة، يذهب ريعها لأسرة المخلوع.

الحرطوم: (كوش نيوز)