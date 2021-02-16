حزب البعث: التطبيع مع إسرائيل خطيئة وخلق علاقة غير مكافئة بين مستغل ومغتصب





قال نائب امين سر حزب البعث العربي الاشتراكي عثمان ادريس ابوراس، إن التطبيع مع إسرائيل خطيئة وخلق علاقة غير مكافئة بين مستغل ومغتصب متجاوزاً لصلاحياته، مؤكداً عدم القبول والاعتراف بهذا الوضع والعمل على مناهضته من داخل مؤسسات الفترة الانتقالية الى اصغر تلميذ في الشارع.

وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق، إلى عدم استفادة الشعب السوداني من العلاقة مع اسرائيل، مشيرا الى عدم وجود صلاحيات لمجلس الوزراء والمجلس السيادي، وقوى الحرية والتغيير ليست معنية بهذا الملف على وجه التحديد، انما المؤسسة المنتخبة تقوم باستفتاء الشعب السوداني على هذه العلاقة .

وكشف عن انفصال جنوب السودان الذي شاركت فيه دولة الكيان الصهيوني لإعادة بناء دولة الكيان الصهيوني من الفرات الى النيل، ولإعادة خرائط المنطقة، منوهاً الى أن هذا المخطط يضم امبراطوريات عالمية متنافرة، إلا أنها متناقمة (الامبريالية العالمية، الصهيونية، الإمبراطورية الفارسية والتركية) لإعادة خرائطهم لمصلحتهم الخاصة وليس لمصلحة شعب السودان، لافتاً الانتباه إلى دعوة الاتحاد الأفريقي في المؤتمر الأخير، منادياً بعدم إقامة علاقة مع الكيان الصهيوني .

صحيفة السوداني