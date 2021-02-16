اعلان تحالف (الرؤية السودانية ) لمساندة الفترة الانتقالية





اعلن الثلاثاء عن ميلاد تحالف جديد من الاحزاب السياسية السودانية باسم تحالف الرؤية السودانية اختصارا (ترس) لمساندة الفترة الانتقالية وتوطئة لجمع القوي السياسية ومؤسسات الحكم الانتقالي بصفة خاصة ليكون اساسا للبناء والتاسيس المقبل. ووضع التحالف عددا من المواثيق التي تعد نقطة أساسية لمعالجة الوضع في السودان، فة مقدمتها المطالبة بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. وقال رئيس تحالف الرؤية السودانية ( ترس) الدكتور فتح الرحمن فضيلي في منبر الحاكم نيوز أن التحالف قائم على الوسطية لتوحيد الصف وتقريب الشق ما بين الاختلافات الحزبية مؤكدا ان جميع أحزاب التحالف قائمة على هذه الوسطية وتبتعد عن الطائفية، كما لديه برنامج شامل فى تحقيق هذه المحاور. وقدم فتح الرحمن فضيل بحسب ( سونا) الميثاق المتفق عليه للتحالف الذي أكد من خلاله أن التحالفات تعد واحدة من عبقريات العمل السياسي وأن رؤية التحالف تأتي للاتفاق حول الحد الأدنى للمشروع الوطني مبينا أن التحالف سيطرح هذا البرنامج للقوى السياسية، بالاضافة إلى رؤية التحالف فى توظيف التنوع وحسن إدارة موارد البلاد ، بجانب تبني علاقات دولية متوازنة تحفظ مصالح البلاد. من جانبه قال الدكتور المغيرة فضل الله رئيس حزب قوي التغير والإصلاح القومي والأمين العام للتحالف ان الاحزاب المنضوية تحت لواء التحالف لديها سند جماهيري كبير الأمر الذي يسهل مشاركته خلال المرحلة الانتقالية مؤكدا ان هذه الاحزاب جميعها تتفق على التغيير الديمقراطي كما شاركت جميعها في الثورة الشعبية العظيمة التى دكت اركان النظام السابق وباركت المرحلة الانتقالية. وأضاف ان تحالفهم اليوم ياتى للمشاركة فى العملية السياسية لاهمية المشروع الوطني حتى يكون مشروعا وطنيا لكل البرامج السياسية للاحزاب حتى يكون بمثابة ثوابت يتفق عليها الأمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)