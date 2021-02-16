تأكيدًا لانفراد (السوداني).. حمدوك يُعيِّن رانيا حضرة نائبة مدير مكتبه





تأكيداً لما انفردت به (السوداني)، أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين رانيا محمد عثمان حضرة نائبة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء.

واستند القرار على أحكام الوثيقة الدستورية وبعد الاطلاع على القرار (70) لسنة 2019م، وعملاً بأحكام لائحة الخدمة المدنية القومية لعام 2007م.

ووجه القرار كلاً من وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

صحيفة السوداني