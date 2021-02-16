خالد عمر يوسف: الحكومة الانتقالية متفقة على (5) أولويات ستتم إجازتها خلال اليومين القادمين





قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن الحكومة الانتقالية متفقة على (5) أولويات ستتم إجازتها خلال اليومين القادمين في اجتماع مجلس الشركاء.

وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الدوري اليوم، أنه عقب إجازتها سيتم تحويلها إلى برنامج عمل مفصل عبر القطاعات المختلفة لمجلس الوزراء، مبيناً أنه خلال فترة قريبة جداً سيتم نشر هذا البرنامج بأهداف محددة وجداول زمنية وجهات التنفيذ للشعب السوداني بأكمله حتى يكون على اطلاع ومراقب للحكومة الانتقالية.

صحيفة السوداني