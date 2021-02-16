تفاصيل اجتماع البرهان واعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو





رأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي إجتماعا عقد الثلاثاء مع أعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان رئيس اللجنة المناوب وحضور أعضاء اللجنة العليا صلاح مناع ووجدي صالح وطه عثمان وإيهاب الطيب.

وتناول اللقاء التصريحات خلال الفترة الماضية، وتم فيه تصحيح المعلومات الخاطئة.

وجدد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء دعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ وإزالة التمكين، والوقوف معها بوصفها اهم متطلبات الثورة.

وأكد الاجتماع على ضرورة عودة الفريق ركن ياسر العطا رئيس اللجنة لممارسة مهامه بصورة طبيعية.

الخرطوم ١٦-٢-٢٠٢١ (سونا)