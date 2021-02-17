لجنة إزالة التمكين: لا مجال لعودة نظام الثلاثين من يونيو 1989





تصريح صحفي:

عُقد عصر يوم الثلاثاء 16ّ فبراير 2021 اجتماع لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ممثلةً في رئيسها المناوب وأعضاء اللجنة العليا (المقررية) بالسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا واستمع رئيس مجلس السيادة لتنوير عن أعمال اللجنة وتم تصحيح بعض المعلومات الخاطئة وأمن الاجتماع على الآتي:

– تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والذي لا مجال لعودته هو استحقاق دستوري وثوري واجب النفاذ قدم االثوار أرواحهم من أجله ممهداً الطريق لاستكمال عملية الانتقال والتحول الديمقراطي.

– أن تتكامل كل مؤسسات الدولة والسلطة الانتقالية في أداء واجباتها ومهامها من أجل إنجاز مهمة تفكيك التمكين والذي يستند على العدالة كمنهج في عمله.

– أكد السيد رئيس مجلس السيادة دعمه الكامل لعمل اللجنة والخطوات التي تتخذها من أجل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفقا للإجراءات القانونية التي تتخذها اللجنة لمواجهة أعداء الثورة والانتقال السلمي الديمقراطي. كما وعد سعادة السيد رئيس مجلس السيادة بتذليل كل ما يعوق عمل اللجنة ويمكنها من أداء مهامها المنصوص عليها في القانون.

– تحُرك اللجنة مؤخراً بتحريك إجراءات قانونية عبر النيابة لمحاصرة مخططات الفوضى والتخريب من بعض فلول النظام البائد كان له الدور الأكبر في تعطيل هذه المخططات وجعل من الأمن مسئوليةً للجميع.

إعـــــلام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال- السودان

17 فبراير 2021