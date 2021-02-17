شاهد بالفيديو.. مدرب مصري شهير يسخر من المريخ السوداني بعد هزيمته من الأهلي: (دا فريق ما بيعرفش يباصي كورة وصل لدور المجموعات إزاي؟)

تلقى نادي المريخ السودانية هزيمة فاسية وذلك في مستهل مشاركته بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلى المصري بثلاثة أهداف نظيفة.
الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المريخ وضعت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق خصوصاً بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق والذي رشحه الكثيرون لمرافقة الأهلي للدور القادم.
لاعب الزمالك والأهل السابق والمدرب والمحلل رضا عبد العال انتقد الشكل الذي ظهر به الفريق السوداني وقال خلال تحليله للمباراة بحسب ما رصد محرر موقع النيلين: (دا فريق ما بيعرفش يباصي كورة وصل لدور المجموعات إزاي؟).
وتابع بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (زمان كنا بنروح السودان ونحنا مرعوبين بسبب قوة الأندية السودانية في ذلك الوقت).
وانتقد عبد العال مدرب المريخ النابي بسبب ابعاده لأفضل اثنين من تشكيلته المحترفين الجامايكي والنيجيري اللذان غيرا من شكل المريخ بعد نزولهما في الدقائق الأخيرة من المباراة.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
تعليق واحد
كلامه صاح جدا ما قال الا الحقيقة. سواله وجيه داء كيف وصل لدوري المجموعات. الكرة السودانية ضعيفة صاح كورة السودان كانت زمان…والله العظيم اذا كان الاهلي فاقد ستة أساسيين وهذم المريخ بلاعبين الصف الثاني ماذا تتوقع اذا لعب مع المريخ في الخرطوم بلاعبين الصف الأول المريخ سوف ياخذ نصف دستة من الأهداف ومباراة امس المفروض تكون دستة بس الحكم تعاطف مع المريخ لانهم ابناء بشرته اي سود مثله .انا قلت ليكم والله لا الهلال ولا المريخ ولا اي نادي سوداني ولا المنتخبات سوف تنال بطولات مالم نغلق على أنفسنا ونبداء من حيث انتهى الاخرون .نتيجة متوقعة للهلال والمريخ وكل المباريات نفس الشي ماحيتغير شي لان الاعب السوداني عقليته ماعقلية تنافس وبطولات وايضا يفتقر لابجديات كرة القدم وللبنية الجسمانية وللقوة الزهنية والتركيز والمهارات. عشان كده والله العظيم كل توقعاتي كانت صاح مجرد تضيع فلوس وتضييع ذمن في شي فارغ كل الدول نهضت في كل شي نحن في السودان لم نتقدم في اي شي لا عندنا طرق تشبه الطرق في البلدان الأخرى ولا عندنا تعليم ولا عندنا اقتصاد ولا عندنا ثقافة ولا سياسة ولا اعلام ولا اخلاق ولا معرفة ولا طموح ولا غيرة ولا وطنية ولا مسوولية ولا حب للشعار ولا حب للتراب ولا تعليق رياضي ولا موضوعية ولا اعترافية ولا صدق ولا حقيقة ولا نستفيد من تجارب الآخرين ولا نبقر من نجاح الآخرين نحن فشل في كل المجالات حتى اراضينا اتركوها لينا جدودنا ماقادرين نحافظ عليها والله يسنا من اخباط لاحباط ومن فشل لفشل ابدا لا نتقدم ولا نتطور داء راي ليوم القيامة سوف نظل جعانيين متخلفين فقيرين اغبياء خونة فاقدين الوطنية والوعي والمسؤولية