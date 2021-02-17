شاهد بالفيديو.. مدرب مصري شهير يسخر من المريخ السوداني بعد هزيمته من الأهلي: (دا فريق ما بيعرفش يباصي كورة وصل لدور المجموعات إزاي؟)





تلقى نادي المريخ السودانية هزيمة فاسية وذلك في مستهل مشاركته بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلى المصري بثلاثة أهداف نظيفة.

الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المريخ وضعت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق خصوصاً بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الفريق والذي رشحه الكثيرون لمرافقة الأهلي للدور القادم.

لاعب الزمالك والأهل السابق والمدرب والمحلل رضا عبد العال انتقد الشكل الذي ظهر به الفريق السوداني وقال خلال تحليله للمباراة بحسب ما رصد محرر موقع النيلين: (دا فريق ما بيعرفش يباصي كورة وصل لدور المجموعات إزاي؟).

وتابع بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (زمان كنا بنروح السودان ونحنا مرعوبين بسبب قوة الأندية السودانية في ذلك الوقت).

وانتقد عبد العال مدرب المريخ النابي بسبب ابعاده لأفضل اثنين من تشكيلته المحترفين الجامايكي والنيجيري اللذان غيرا من شكل المريخ بعد نزولهما في الدقائق الأخيرة من المباراة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين