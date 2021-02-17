اتحاد كرة القدم السوداني : تخفيض عقوبة لاعبي المريخ”رمضان ـ بخيت ـ ود الرشيد”





أصدرت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني، قرارًا، قضى بتخفيض عقوية لاعبي نادي المريخ، رمضان عجب، محمد الرشيد، بخيت خميس إلى”5″ أشهر بدلاً عن”6″، على أنّ تسري العقوبة من تاريخ قرار لجنة الانضباط وفق لائحة أوضاع اللاعبين لسنة 2018.

والأربعاء، التأمت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني برئاسة عبد العزيز سيد أحمد.

ورفضت اللجنة استئناف نادي الخرطوم الوطني ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات والقاضي بإعادة مباراته أمام هلال بورتسودان

وقرّرت اللجنة قبول الاستئناف نادي هلال بورتسودان ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات شكلاً وموضوعاً مع الابقاء على نتيجة المباراة كما جاءت بتقرير الحكم.

وأيّدت اللجنة قرار لجنة الانضباط بشأن استئناف عضو مجلس إدارة الاتحاد معتز محمد لطيف ضد قرار لجنة الانضباط بشأن شكواه ضد رئيس الاتحاد كمال شداد.

ونظرت اللجنة التماس نادي الاتحاد البشاقرة، وقرّرت قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعًا لعدم وجود سبب يستدعي اللجنة لمراجعة قرارها السابق.

وأرجأت اللجنة النظر في استئناف نادي حي العرب ونادي هلال كادوقلي للاجتماع القادم.

المصدر : باج نيوز