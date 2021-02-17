زيارة مرتقبة لوفد مصري كبير برئاسة وزير مجلس الوزراء للسودان





بحث د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع السيد حسام عيسي سفير جمهورية مصر بالسودان سبل التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وتشجيع التبادل الأمني والاقتصادي لرفع الميزان التجاري بين البلدين مع ترفيع العلاقات إلى ماهو أفضل . وناقش الاجتماع التجربة المصرية الخاصة بكيفية إدارة تعاونيات السلع المدعومة وتحرير الاقتصاد وإدارة اثارها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع السفير المصري بالوزارة الأربعاء.

ودعا الوزير لزيادة الربط والإمداد الكهربائي وتبادل الخبرات والتعاون في مجال مكافحة التهريب للوصول إلي مرحلة التكامل ، بجانب ضرورة تفعيل اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة لتطوير التبادل التجاري.

من جانبه وعد السيد السفير بزيادة الربط الكهربائي للسودان و تشجيع التبادل التجاري وتفعيل وتنشيط القوانين الجاذبة للإستثمار بين البلدين، وأكد على ضرورة قيام المدينة الصناعية بالسودان وتفعيل التجارة التفضيلية التي تتيحها منظمة الكوميسا لتبادل المنتجات المصرية والسودانية وذلك بالاستفادة من النقل البري بينهما.

وأعلن السفير بأن هنالك زيارة لوفد مصري كبير برئاسة وزير مجلس الوزراء للسودان. وأمن على وقوف مصرمع السودان لتخطي أزماته.