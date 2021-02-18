دقلو:انا متفائل بالحكومة الجديدة





قال الفربق عبدالرحيم دقلو القائد الثاني لقوات الدعم السريع انه متفائل خيراً بحكومة الفترةا الإنتقالية الجديدة مؤكدا دعمه ومساندته لها . وبحسب سونا، أضاف ان المرحلة حساسة تتطلب منا بذل الجهود والعمل معا لإخراج البلاد الى بر الأمان والاستقرار وذلك بفضل التناغم التام بين كافة الشركاء. وقال إننا استطعنا في مجلس الشراكة الخروج من التجاذب بين المكونين العسكري والمدني حيث اننا شعب واحد نعمل من أجل إخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية والظروف الأمنية الحرجة .

الخرطوم(كوش نيوز)