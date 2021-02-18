وصول قوات حركة جيش تحرير السودان للخرطوم برفقة القائد العام





وصلت الخرطوم ظهر أمس طلائع قوات حركة جيش تحريرالسودان قيادة مني أركو مناوي برفقة القائد العام لحركة جيش تحريرالسودان الفريق أول جمعة محمد حقار قادمة من ولاية شمال دارفور.

وإستقبل القائد العام وقواته في مدخل أم درمان عدد من القيادات العسكرية والأمنية للدولة يتقدمهم قائد منطقة أم درمان العسكربة اللواء ركن هشام كرندي وعدد من ضباط وجنود حركة جيش تحريرالسودان.

ويجئ وصول القائد العام للخرطوم في إطارتنفيذ إتفاق سلام جوبا ولاسيما بند الترتيبات الأمنية الذي يعد من أهم بنود اتفاقية السلام.

وقال أمين الاعلام بالحركة محمد حسن أوباما في تصريح (لسونا) أن وصول القائد العام الي الخرطوم يأتى تأكيدا لجاهزية الحركة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي يعد الضامن للإستقرار والأمن في ربوع الوطن بصفة عامة ودارفور على وجه الخصوص.

واعتبر اوباما وصول القائد خطوة ممتازة لتشكيل القوة المشتركة بحسب ما ورد في اتفاق جوبا من اجل حفظ الامن والسلام وضمان عودة النازحين واللاجئين الي قراهم ومناطقهم من اجل النهوض بالوطن.

وكالة سونا