نداء الشمال يقيل برطم من الرئاسة بسبب علاقته بالصهيونية





أقال نداء الشمال وتحالف الولايات في اجتماع عقده أول امس رئيسه ابو القاسم محمد احمد برطم بسبب الاثار والتداعيات التي نتجت عن علاقته بالصهيونية والكيان الاسرائيلي.

قال تعميم صادر عن النداء إن مواقف برطم أحدثت شرخ في علاقة النداء بقطاعات واسعة من قواعده فيما امن الاجتماع على حرية كل شخص في النداء في تبني مايشاء من افكار دون ان يؤثر ذلك على وحدته وتماسكه ، وكلف الاجتماع الناظر محمد سرور محمد رملي رئيسا لنداء الشمال وتحالف الولايات وعبد المحسن احمد كرار رئيس قطاع الاعلام والاتصال الخارجي بابلاغ الرئيس المقال .

صحيفة الجريدة