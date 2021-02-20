سياسية

نداء الشمال يقيل برطم من الرئاسة بسبب علاقته بالصهيونية

2021/02/20
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ابو القاسم برطم
رئيس تحالف النواب المستقلين بالبرلمان - مرشح الرئاسة 2020

أقال نداء الشمال وتحالف الولايات في اجتماع عقده أول امس رئيسه ابو القاسم محمد احمد برطم بسبب الاثار والتداعيات التي نتجت عن علاقته بالصهيونية والكيان الاسرائيلي.
قال تعميم صادر عن النداء إن مواقف برطم أحدثت شرخ في علاقة النداء بقطاعات واسعة من قواعده فيما امن الاجتماع على حرية كل شخص في النداء في تبني مايشاء من افكار دون ان يؤثر ذلك على وحدته وتماسكه ، وكلف الاجتماع الناظر محمد سرور محمد رملي رئيسا لنداء الشمال وتحالف الولايات وعبد المحسن احمد كرار رئيس قطاع الاعلام والاتصال الخارجي بابلاغ الرئيس المقال .

صحيفة الجريدة

2021/02/20
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‫2 تعليقات

  2. لا خير في برطم ولا خير في ما يُسمى بنداء الشمال . مجرد مسخ وبقايا مشوهة من افرازات عهد الكيزان البائد .

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