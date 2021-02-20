شاهد بالفيديو.. إعلامي مصري يرد بقوة على سخرية رضا عبد العال من المريخ السوداني: (عيب عليك المريخ نادي عظيم وكبير وجماهيره على رأسنا من فوق)





شن الإعلامي المصري المعروف عبد الناصر زيدان هجوماً قاسياً على مواطنه اللاعب السابق والمدرب والمحلل رضا عبد العال وذلك على خلفية سخريته من نادي المريخ بعد خسارته من الأهلى القاهري بثلاثية نظيفة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة الدولي.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بحب كبير حديث الإعلامي زيدان الذي رد فيه على عبد العال, حيث أشاد كبير من متداولوا الفيديو بالإعلامي الذي وصفوه بالمحترم.

زيدان هاجم رضا بشدة ووصفه بالفاشل في مسيرته التدريبية وفي تحليله للمباريات على القنوات التي تستضيفه, وأكد عبد الناصر زيدان أن رضا عبد العال اشتهر بسخريته والتي يريد من خلالها كسب (التريند) كما وصف لسانه بأنه (موس) يقطع فيها الناس.

وقدم الإعلامي عبد الناصر زيدان من خلاله مقطعه الذي رصده محرر موقع النيلين إعتذاره لفريق المريخ وجمهوره, وقال السودانيين محترمين والمريخ نادي عظيم وكبير وعيب الكلام دا وجمهور المريخ على رأسنا من فوق, كما أكد على تقديم المريخ لشوط أول ممتاز أمام الأهلي القاهري ولكن الخسارة بأي نتيحة واردة في كرة القدم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين