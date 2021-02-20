الخارجية السودانية: اتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرف ثالث “إهانة لا تغتفر”





قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت إنها تأمل أن تغلب إثيوبيا إرادة السلام فى تعاملاتها معنا، وأكدت أن إثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية، مشيرة إلى أنه على إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمى، وأضافت أن اتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرف ثالث إهانة لا تغتفر، بحسب قناة العربية.

وأضافت الخارجية السودانية فى بيان أن إثيوبيا توظف سياستها الخارجية فى غير مصلحة شعبها وبشكل غير مسئول.

صحيفة اليوم السابع