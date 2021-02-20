سياسية
أردول يتّهم مؤسسات حكومية بالتستر على متهمين بتهريب الذهب
قال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، إن هنالك عراقيل لعدم رفع الحصانة عن منسوبين حكوميين متورطين في تهريب الذهب.
وطالب أردول في منشور له على الفيسبوك اليوم السبت؛ المؤسسات الحكومية بالتعاون مع الشركة لحماية الاقتصاد الوطني، بدلًا من “تسترها على المتهمين والمتواطئين”.
وضبطت قوى الأمن، ذهبًا في مطار الخرطوم كان في طريقه إلى التهرب.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
احسن يسموك دلدول ولا ارذول بدل اردول ….انت زول وزير وتشتكي في حكومتك ما تقبض اي مهرب واقطع راسه ….زمان الكيزان معليش قلنا معاملنكم مواطنين درجة تانية هسه ديل ختوك علي الرف بس خلوك تضرب في جداد كنتاكي وايسكريم لذيذ لما جضومك طلعت …الله يكون في عونك يا جبال تلنوبة