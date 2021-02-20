أردول يتّهم مؤسسات حكومية بالتستر على متهمين بتهريب الذهب





قال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، إن هنالك عراقيل لعدم رفع الحصانة عن منسوبين حكوميين متورطين في تهريب الذهب.

وطالب أردول في منشور له على الفيسبوك اليوم السبت؛ المؤسسات الحكومية بالتعاون مع الشركة لحماية الاقتصاد الوطني، بدلًا من “تسترها على المتهمين والمتواطئين”.

وضبطت قوى الأمن، ذهبًا في مطار الخرطوم كان في طريقه إلى التهرب.

صحيفة السوداني