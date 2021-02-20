أردول: نواجه عراقيل في رفع حصانة منسوبيين حكوميين في قضية تهريب ذهب





كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول، اليوم السبت، عن وجود عراقيل تحول دون رفع حصانة منسوبيين حكوميين في قضية تهريب ذهب. وطالب أردول في، الجهات الحكومية بالتعاون في حماية الاقتصاد الوطني لا أن تتستر على المتهمين والمتواطئين. وبحسب صحيفة حكايات قال في “نواجه بعض العراقيل القاضية برفع الحصانة من منسوبيين حكوميين لإكمال إجراءات محاكمة المتورطين في قضية تهريب الذهب الشهيرة عبر المطار قبل اكثر من شهرين، نرجو من الجهات الحكومية ان تتعاون معنا في حماية الاقتصاد الوطني لا أن تتستر على المتهمين والمتواطئين“. وقال أردول في تغريده “أصبحنا محرجين أمام الشباب الذين كانوا قاموا بضبط التهريب لا نحن وفيناهم حقهم بدفع حافز الضبطية ولا استطعنا تحصيل نصيب الدولة ال10% من الذهب المهرب، وتلقيت أكثر من مكالمة منه يطاردنا ما وعدناه به، ولم أكن لاخرج هنا مغردا الا لأن الامر تجاوز حدود المعقول“.

الخرطوم(كوش نيوز)