نبيل أديب : الإتحاد الافريقي إعتذر عن تقديم الدعم اللوجستي





كشف رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق حول فض إعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب لـ(الجريدة) اعتذار الإتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي للجنة وذلك بارسال خبراء فنيين لفحص (الفيديوهات- التسجيلات الصوتية)، ما دفع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للبحث عن جهات اخرى، وقال حتى الآن لم يفيدنا مكتب حمدوك بالتوصل الى حل.

وفي رده على تأخر نتائج التحقيق ، أوضح أديب أن التحقيق مازال متواصلا مع بعض الجهات ، واعلن أن اللجنة توصلت الى ادلة ومعلومات في كثير من الحيثيات، واضاف : في الأيام القليلة القادمة سيتم النظر في بعض القضايا بعد توفير الدعم اللوجستي.

الخرطوم :عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة