برطم : اتشرف بوصفي عراب قضية التطبيع ولست ملزما باتباع هوس العرابيين أو الإسلاميين





في حوار استثنائي ابوالقاسم برطم يجيب

ــ خلافات كبيرة ضربت نداء الشمال؟

لا يستحق التعليق..

ــ كيف ذلك وأنت مُقال من رئاسة نداء الشمال؟

غير صحيح.. وهنالك جسم تم تكوينه عام 2017 وبدستور وتمت إجازته بجمعية عمومية يوم 17 أغسطس وهذه جمعية عمومية تتكون من 500 عضو، وهي التي تمتلك الحق في الإقالة وهي التي تحدد وليس أفراد أو شخص داخل النداء.

ــ لكن هنالك خلاف مع أحد قيادات النداء؟

الخلاف يريده البعض والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص، امتطوا نداء الشمال وأوهموا أنفسهم وأحزابهم بأنهم سيطروا على النداء ومكوناته وجميع عضوية النداء حزب بعث أو ناصري أو بقايا شيوعيين.

ــ لماذا ظهر هذا الخلاف الآن؟

أساساً الخلاف غير حقيقي، فإعلان موقفي من التطبيع منذ فترة طويلة وليس بالأمس فقط.. ولكن يبدو أن البعض أوهم نفسه وحزبه أن النداء كله عروبي.

ولكن قيادات نداء الشمال قالوا إن سبب الخلاف والإقالة هو إصرارك على التطبيع؟

التطبيع قرار لا يخص نداء الشمال، وثانياً هذا الأمر تم على المستوى الحكومي ومن شخصي منذ عام.

ــ لذلك قيادات النداء رفضت التطبيع بصفتك رئيساً لها؟

قيادات نداء الشمال هي من اجتمعت والمتمثلة في ثماني محليات وأصدرت قرار فصل الأخ محمد وداعة من عضوية نداء الشمال وأصدرت بياناً بذلك لسلوكه الفردي المشين المخالف للوائح والدستور.

ــ مجموعة كبيرة من نداء الشمال تناصر برطم في موقفه من التطبيع؟

أساسًا اسمه نداء للشمال، وبالتالي يتكون من أبناء الشمال وهم العضوية الحقيقية للجسم.

ـــ لكن الكيان الذي تتحدث عنه انتهت دورته من 2019؟

وفقاً للدستور، فإن فترة الرئاسة تنتهي في 17 أغسطس 2021 ولكن ــ هل الزوبعة التي أثارها السيد محمد وداعة مؤسسة على نهاية الفترة أم لأسباب أخرى؟

ــ أنت متهم بأنك عراب قضية التطبيع؟

أتشرف بذلك، وهذه قناعاتي ولست ملزمًا باتباع هوس وأوهام العروبيين أو الإسلاميين أو الشيوعيين أو من يرفض التطبيع وفق فكره ومصالحه التي لا تعني لي قيمة.

ــ رفضت تمثيل قيادات وإدارات أهلية في نداء الشمال بصفة أنها تنتمي للمؤتمر الوطني المحلول؟

نعم.. تم تكوين ما يسمى نداء الشمال وتحالف الولايات وهذا جسم منفصل تماماً عن نداء الشمال والذي يعتبر أحد أعضاء هذا التحالف بالإضافة إلى ما يسمى بتحالف نهر النيل وبعض الإدارات الأهلية وعدد من الشخيصات التي تنتمي إلى كردفان ودارفور والخرطوم ورغم علمنا بأن هنالك عضوية في المكتب القيادي لهذا المكون تنتمي للمؤتمر الوطني من الإدارات الأهلية وكانوا أعضاء بالمجلس التشريعي للخرطوم بانتمائهم للمؤتمر الوطني.

ــ قيادات قالت إن التطبيع خصم الكثير من برطم؟

نداء الشمال مؤسس حسب الدستور على أن يحتفظ كل شخص بانتمائه الحزبي أو السياسي بشرط عدم استغلاله باسم النداء بوضوح وبهذا المنطق هنالك مكونات داخل النداء تنتمي لأحزاب سياسية، بعثيين.. ناصريين وشيوعيين وحزب أمة إلى الآخر ولها مواقفها السياسية الخاصة بها، فهل كممنا أفواههم؟ هل اعتراضا على آرائهم التي نختلف معها عليها؟ ونحسبها أيضا خصماً على نداء الشمال.

ــ برطم أصر على موقفه من التطبيع بالرغم من رفض قيادات ما سبب إصرارك على حملة التطبيع؟

بعض قيادات النداء حاولت واهمة بأنها تستطيع امتطاء نداء الشمال.. وبالتالي اعتبرت تصريحات برطم عن التطبيع فضحت ادعاءاتهم بأن النداء يتبع لحزب البعث أو الناصري أو الأمة أو الشيوعي أو إسلاميين، وهذه هي الحقيقة نداء الشمال ليس حديقة خلفية لأي حزب سياسي عروبي أو يساري أو يميني.

ــ لجنة نداء الشمال اجتمعت معك أكثر من مرة بخصوص رفضهم للتطبيع؟

ــ ليست لجنة، هم أربعة أشخاص زاروني في البيت، وهذا الأمر قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وتناقشنا واقتنعوا تماماً بأن برطم لم يزج باسم تحالف الولايات في رأيه عن التطبيع، مجدداً أكرر للواهمين أن ليس باستطاعتهم امتطاء النداء لصالح أحزابهم الصدئة.

ــ هل صحيح أن نداء الشمال جمد نشاطه وانتهت دورته؟

غير صحيح، وهل لحسم دورة ينتهي؟ ونداء الشمال هو ما تأسس عليه تحالف الولايات، وهو عموده الفقري مثله مثل بقية المكونات تحالف نهر النيل وللعلم ما يسمي نفسه بالمكتب القيادي للتحالف ليس سوى عدد من الأشخاص ادعوا أنهم يمثلون ولايات، فمثلًا ما يسمى تحالف نهر النيل لم نر به غير ثلاث شخصيات طيلة عام. وكذلك ما يسمى بالإدارة الأهلية لم نر سوى عدد من الأشخاص ينتمون للإدارة الأهلية وبعضهم بقايا مؤتمر وطني، إضافة إلى نداء الشمال الممثل بسبعة أو ثمانية أشخاص والمجموع كله لا يتجاوز 14 شخصاً.. هذا ما يسمى بتحالف الولايات… عموده الأساسي نحن نداء الشمال وبعد هذا السلوك المشين تم تجميد عضويتنا بهذا التحالف المريب.

ــ تم تعيين محمد سرور رملي رئيساً للتحالف خلفاً لك؟

هذا الشخص عضو إدارة أهلية ودخل تشريعي الخرطوم 2015 مؤتمر وطني ولا يستطيع نكران ذلك.. فالسجلات موجودة… دخل التشريعي السابق مؤتمر وطني

صحيفة الصيحة