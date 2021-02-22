القيادي الاسلامي د. أمين حسن عمر يطالب المواطنين بتحويل أموالهم عبر البنوك





وجه القيادي بالحركة الإسلامية؛ والوزير بالنظام السابق، د. أمين حسن عمر؛ المواطنين بتحويل أموالهم عبر البنوك.

وكتب د. أمين في صفحته الرسمية على الفيسبوك: (حول قروشك بالبنك، من أجل الأهل والوطن، لا من أجل الحكام)، وذلك دعماً للحملة التي اطلقها الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي عقب اعلان توحيد الصرف، لانعاش عمليات تحويل العملات الأجنبية عبر البنوك من داخل وخارج البلاد؛ عبر القنوات الرسمية، لمحاربة تجار العملة والسماسرة، الذين يسهمون في تدمير الاقتصاد الوطني.

ووجدت مبادرة د. أمين، استحسانا وتفاعلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، وصارت حديث المدينة والشارع السياسي. واعتبرها مراقبون تسهم في ازالة الاحتقان السياسي، وتؤسس لارضية مشتركة للنهوض بالبلاد.

صحيفة السوداني