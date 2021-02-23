اللجنة الاقتصادية لـ(قحت): لم نُشَاور بشأن قرار تعويم الجنيه
قال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بروفيسور محمد شيخون إن تعويم الجنيه لا يلائم الظروف الاقتصادية التي يعيش فيها السودان ، كما أنه ليس نابع من الإرادة الوطنية لمتخذي القرار في الحكومة ، وأكد شيخون في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل ، أن القرار سيلقي بظلال سالبة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان ، بجانب إنه سيزيد من معدلات التضخم ، ولفت إلى أن تعويم الجنيه جاء نتيجة لإملاءات صندوق النقد الدولي وجزم بأن التعويم لن ينهي المضاربات في السوق الاسود ، وأن المغتربين سيضطرون للعودة من جديد للتعامل مع السوق الموازي الجديد .
وفي السياق ذاته قال شيخون إنهم في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لم يتم مشاورتهم نهائياً في قرار تعويم الجنيه ، مبدياً في ذات الوقت رفضهم للتعويم ، واردف ، ربما يكون مجلس الوزراء شأور مجلس السيادة ولجنة الطوارئ الاقتصادية أو الاحزاب المشكلة للحكومة لكن نحن في اللجنة الاقتصادية لم تتم مشاورتنا نهائياً.
الخرطوم : أحمد جبارة
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
انت حيوانات يا ناس اللجنة الاقتصادية تعويم الجنية له ثلاثة ايام انتم كنتم وين قاعدين ايها الاوباش الاغبياء اصلا انتم ما شغالين
الدنيا كلها عرفت ان السودان عوم عملته نيتجة للتضخم والانهيار الحاصل في البلد ايها الاوباش . قال لجنة اقتصادية انتم شرزمة صعاليق لا تعرفون شيء هذا الامر له ثلاثة ايام .
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