اللجنة الاقتصادية لـ(قحت): لم نُشَاور بشأن قرار تعويم الجنيه





قال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بروفيسور محمد شيخون إن تعويم الجنيه لا يلائم الظروف الاقتصادية التي يعيش فيها السودان ، كما أنه ليس نابع من الإرادة الوطنية لمتخذي القرار في الحكومة ، وأكد شيخون في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل ، أن القرار سيلقي بظلال سالبة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السودان ، بجانب إنه سيزيد من معدلات التضخم ، ولفت إلى أن تعويم الجنيه جاء نتيجة لإملاءات صندوق النقد الدولي وجزم بأن التعويم لن ينهي المضاربات في السوق الاسود ، وأن المغتربين سيضطرون للعودة من جديد للتعامل مع السوق الموازي الجديد .

وفي السياق ذاته قال شيخون إنهم في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لم يتم مشاورتهم نهائياً في قرار تعويم الجنيه ، مبدياً في ذات الوقت رفضهم للتعويم ، واردف ، ربما يكون مجلس الوزراء شأور مجلس السيادة ولجنة الطوارئ الاقتصادية أو الاحزاب المشكلة للحكومة لكن نحن في اللجنة الاقتصادية لم تتم مشاورتنا نهائياً.

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة