أمجد فريد ومدني عباس يلحقان بالشيخ خضر في القاهرة





علمت (المصادر) بمغادرة كبير المستشارين السابق لرئيس الوزراء، الشيخ خضر ، السودان إلى مصر، يوم السبت الماضي.

فيما كشف مصدر رفيع بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن مدير مكتب الشيخ خضر د. أمجد فريد غادر إلى ذات الوجهة أمس الأول الأحد، منوها إلى عدم معرفة أسباب المغادرة المفاجئة. وأضاف :”المغادرون إلى مصر لم يقفوا عند حدود طاقم مكتب حمدوك السابق، بل سبقهم الثلاثاء الماضي وزير الصناعة والتجارة السابق مدني عباس مدني “.

ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كانت الرحلة بالتنسيق بين الثلاثي، مستبعداً أن يكون الأمر مرتبطاً بالتطورات الماثلة بالبلاد أو استبعادهم من الاجهزة التنفيذية .

الخرطوم : عمرو شعبان

صحيفة السوداني