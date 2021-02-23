السودان..وزير سابق يعلن عودته مستشارًا بوزارة النقل





أعلن وزير البنى التحتية والنقل السابق، هاشم ابن عوف، عن عودته مستشارًا للطاقم الوزاري بوزارة النقل.

وقال هاشم في تدوينة على صفحته الرسمية بالفسيبوك” عدت اليوم إلى وزارة النقل مستشارًا للطاقم الوزاري الجديد”.

وتابع” المرحلة القادمة تتطلّب التكاتف والعمل المشترك مع كلّ أصحاب المصلحة لتنفيذ البرامج والمشاريع المخطّط بكفاءةٍ وسرعةٍ”.

والأسبوع الماضي، أدى وزراء الحكومة الانتقالية الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في حضور رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد خير .

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز