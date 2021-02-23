وزارة الخارجية السودانية تجدد شكواها ضد مصر بشأن حلايب





كشف مصدر بوزارة الخارجية السودانية جدد شكواه السابقة ضد مصر بشأن حلايب في مجلس الأمن بتاريخ 4_1_2021.

وقال المصدر بحسب سونا، إن تجديد الشكوى يأتي كإجراء روتيني لحفظ الحق والابقاء عليها في اجندة المجلس مضيفاً أنه إذا لم يتم تجديدها كل ثلاث سنوات متواصلة يتم حزفها تلقائياً من الأجندة مؤكداً حرص السودان على القيام بتجديد الشكوى حفاظاً على حقوقه. الجدير بالذكر أن الشكوى الأساسية كانت بتاريخ 20-2-1958.

المصدر : كوش نيوز