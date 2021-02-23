الكاردينال: اتفاقية جوبا وحدت كيانات نهر النيل والشمال





إلتأم مجلس شورى قبائل نهر النيل، في اجتماع مساء امس بمنزل رجل المال والأعمال الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال، راعي كيانات الشمال. ويجئ اجتماع شورى نهر النيل، لاختيار قيادات مجلس الشورى للقبائل البالغ عددها “34” قبيلة، حيث تمّ خلال الاجتماع التوافق على اختيار اللواء معاش مبارك عباس، رئيسا لمجلس قبائل نهر النيل، والناظر مبارك جاد الله، نائبا للرئيس، على النحو الذي اكتمل معه التوافق على المناصب من مجلس قبائل نهر النيل.

ويعد المجلس مكون اساسي ضمن اتحاد كيانات الشمال التي يرعاها الكاردينال.

وأعرب الكاردينال خلال كلمة ضافية خلال مخاطبته للاجتماع عن بالغ سعادته بالجمع والتوافق بين أهل نهر النيل في دراهم، وقال الكاردينال على (إن الاجتماع ليس عنصري، وأنما جمع كريم لأجل استرداد حقوق ومكتسبات نهر النيل) وأضاف (التجمع قادر على انتزاعها من فك أسد بالعقل والمنطق والتشاور لا بلغه الرصاص التي لا تشبه أهل الشمال) واشار “الكاردينال”، الى أنه يحمد لاتفاقية جوبا، انها جمعت كيانات نهر النيل والشمال على قلب رجل واحد، وشدد “الكاردينال”، على أن المساواة تفرض على القوى السياسية الوطنية عدم التمييز فيما يخص حقوق ومكتسبات الوطن صاحب الخيرات.

المصدر: باج نيوز