سياسية
المكون المدني: اطلاق سراح أوكتاي لم يناقش في أي اجتماع لمجلس السيادة
أكد أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة، الثلاثاء، أن قرار إطلاق سراح المدعو أوكتاي شعبان حسني لم يناقش في أي اجتماع للمجلس.
وأصدر أعضاء المكون المدني بالمجلس السيادي، بياناً حول إطلاق سراح المدعو أوكتاي شعبان حسني، عطفا على ما اثير خلال الايام الفائتة في مواقع التواصل الاجتماعي والدوائر الاعلامية.
وأكد المجلس أنه لم بناقش هذا الموضوع ضمن أجندته في أي اجتماع من اجتماعاته ولم يقرر فيه. موضحا أن على الجهات التي أصدرت هذا القرار أن تتحمل مسؤليتها دون اقحام المجلس السيادي في هذا الموضوع.
المصدر: صحيفة حكايات
تعليق واحد
لكن لقاء البرهان بنتنياهو في يوغندا كان عندكم به علم وإطلاق سراح وداد كان عندكم به علم شركة الفاخر وتهريب حميدتي للدهب عندكم به علم وفض الاعتصام كان عندكم به علم حتي وان لمن تكونو كمجلس كافراد
عرفو انو كلامكم من عدمو واحد