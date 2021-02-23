المكون المدني: اطلاق سراح أوكتاي لم يناقش في أي اجتماع لمجلس السيادة





أكد أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة، الثلاثاء، أن قرار إطلاق سراح المدعو أوكتاي شعبان حسني لم يناقش في أي اجتماع للمجلس.

وأصدر أعضاء المكون المدني بالمجلس السيادي، بياناً حول إطلاق سراح المدعو أوكتاي شعبان حسني، عطفا على ما اثير خلال الايام الفائتة في مواقع التواصل الاجتماعي والدوائر الاعلامية.

وأكد المجلس أنه لم بناقش هذا الموضوع ضمن أجندته في أي اجتماع من اجتماعاته ولم يقرر فيه. موضحا أن على الجهات التي أصدرت هذا القرار أن تتحمل مسؤليتها دون اقحام المجلس السيادي في هذا الموضوع.

المصدر: صحيفة حكايات