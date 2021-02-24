لأول مرة منذ عقود .. سفينة بحرية أمريكية تصل البلاد





أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، عن وصول سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية يو إس إن إس كارسون سيتي إلى بورتسودان اليوم الأربعاء.

قال قائد القوات البحرية، وقيادة النقل البحري في أوروبا وأفريقيا وقائد فرقة العمل 63، النقيب فرانك أوكاتا: “يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري” الضوء على رغبة القوات المسلحة الأمريكية في تعزيز شراكتهم المتجددة مع القوات المسلحة السودانية.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب قائد الاشتباك المدني العسكري بالقيادة الأمريكية في إفريقيا، السفير أندرو يونغ، ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرج، إلى الخرطوم في يناير من هذا العام، لتوسيع المشاركة التعاونية.

صحيفة السوداني