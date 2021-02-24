عبد الرحيم دقلو: إدماج جميع القوات النظامية في الأيام القادمة





أعلن عضو مجلس الشركاء قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو عن اندماج جميع القوات النظامية خلال الأيام القادمة بالعاصمة والولايات والحدود .

واعتبر دقلو خلال مخاطبته احتفال حركة جيش تحرير السودان بتكريم القائد العام الفريق جمعة محمد حقار بقاعة الصداقة، أمس، إن قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي اضافة للسودان في جميع التفاصيل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وانها شكلت حضورا مميزا في الوقت المناسب.

وتعهد عبد الرحيم بأن تكون ملحمة السلام حقيقية دون جهوية أو عنصرية أو طائفية، واعداً بأن تكتمل الملحمة مع بقية الحركات الموقعة وغير الموقعة، مشيرا إلى أن المشاركة حقيقية.

وأكد دقلو أن الجميع أصبح في مركب واحد، وزاد: “هذا حق مستحق غير مشحود”، وقال نحن على الطريق سائرون بخطوات سليمة تحقق القومية للشعب السوداني. وأعرب دقلو عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم الفريق جمعة محمد حقار.

صحيفة السوداني