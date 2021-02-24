مناوي: قواتي بالخرطوم “ليسوا أجانب “





دعا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي للمُصالحة الوطنية وضرورة عمل حوار سياسي شامل، وأكد أن قوات حركته التي وصلت الخرطوم جاءت ضمن اتفاقية سلام جوبا.

وقال خلال مخاطبته احتفالاً أقامته الحركة لتكريم القائد العام الفريق جمعة محمد حقار بقاعة الصداقة أمس (إن قوات الحركة التي وصلت الخرطوم ليست قوات أجنبية أو غازية)، وأضاف (قواتي ليست شياطين وهم من أبناء الشعب السوداني ويمثلون إضافة للعمل السياسي)،

وشدّد مناوي، على أهمية الجلوس للحوار لبحث كيفية حكم السودان ووضع ملامح للاقتصاد والموارد من أجل بناء السودان، وقال (إذا كنا جلسنا مع بعضنا البعض منذ الاستقلال ما كان في زول حمل سلاح). وأوضح مناوي أنّ حضور قوات الحركة وصلت الخرطوم للتنسيق لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية وفق اتفاق سلام وجوبا، ونوه مناوي إلى وجود مقاومة شرسة للاتفاق من جهات لم يسمها، قال إنها تريد تعطيل تنفيذ اتفاق السلام.

صحيفة الصيحة