مريم الصادق تلتقي سلفاكير ميارديت بشأن علاقات البلدين وسبل تطويرها





التقت الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية في جوبا.اليوم بالسيد سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان ، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي باتريسا خميسا واني ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس فريق الوساطة توت قلواك وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على كافة الاصعدة.

وتعتبر زيارة وزيرة خارجية السودان جوبا في أول رحلة خارجية لها عن وعمق الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، وبالتزامن مع مرور عام على تكوين حكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان للوقوف على التجربة واستعداد السودان لرعاية السلام المستدام في جوبا خاصة والسودان يقود الايقاد، وكذلك بحسب سونا ،تم بحث التنسيق بين البلدين ودور حكومة جنوب السودان في استكمال عملية السلام. وهدفت الزيارة أيضا لتفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية، وبحث مسودات الاتفاقيات المطروحة وبرنامج تنفيذي للتعاون في المجال الجمركي .

المصدر : كوش نيوز