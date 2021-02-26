العطا: رفضت العودة لرئاسة لجنة إزالة التمكين





قطع ياسر العطا بعدم عودته لرئاسة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مرة أخرى بعد استقالته التي تقدّم بها مطلع الشهر الجاري.

وقال العطا في تصريحاتٍ، إنّ الأنباء التي راجت عن عودته للجنة غير صحيحة.

وتمسّك العطا بعدم العدول عن استقالته بأيّ حالٍ من الأحوال.

وقال” رفضت العودة لرئاسة لجنة إزالة التمكين، لأنّ مسببات الاستقالة ما زالت موجودة”.

باج نيوز