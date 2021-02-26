سياسية
العطا: رفضت العودة لرئاسة لجنة إزالة التمكين
قطع ياسر العطا بعدم عودته لرئاسة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مرة أخرى بعد استقالته التي تقدّم بها مطلع الشهر الجاري.
وقال العطا في تصريحاتٍ، إنّ الأنباء التي راجت عن عودته للجنة غير صحيحة.
وتمسّك العطا بعدم العدول عن استقالته بأيّ حالٍ من الأحوال.
وقال” رفضت العودة لرئاسة لجنة إزالة التمكين، لأنّ مسببات الاستقالة ما زالت موجودة”.
باج نيوز
تعليق واحد
إنت كنت رئيس اللجنة والمتسبب في الهجوم عليها بتقليلك من شأنها والاساءة لها.,لجنة من غير رئيس خير من لجنة برئيس رمادي اللون..المسببات المازالت قايمة منزلة ولا من صنع بشر وهم منو للعلم فقط..البرهان أكبر مسئول في الحكومة ووصفها بالفشل خوفنا أن يكون رأيك عن اللجنة يصب في نفس إتجاهه…!