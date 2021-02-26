تكليف (الطيب مصطفى) بالحضور لدعوى مرفوعة ضده من (القراي)





حددت المحكمة تاريخ 7 مارس المقبل، موعدا لانعقاد أول جلسة محاكمة في الدعوى المدنية المقدمة من قبل المدير السابق للمركز القومي للمناهج د. عمر القراي ضد الكاتب الصحفي ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، نتيجة انتقاده له حيال التغييرات التي أجراها بالمناهج والتي لاقت احتجاجا واسعاً من قبل الرأي العام في السودان.

و تم تحديد جلسة لمحاكمة أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، وتتضمن مواد الاتهام 126 الاتهام بالردة و 160 الإساءة والمادة 66 نشر الاخبار الكاذبة من القانون الجنائي لسنة 1991م حيث حددت جلسة 7 مارس للسير في إجراءات المحاكمة.

يذكر ان الطيب مصطفى وأكثر من ثمانين أكاديميا وعالما مع مجموعة كبيرة من الآباء، كانوا قد تقدموا قبل عدة اشهر بعريضة للمحكمة الدستورية ضد القراي.