شاهد.. صورة لاعب كرة قدم سوداني شهير داخل عربة الشرطة بعد القاء القبض عليه تثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة وإعلاميون يكشفون التفاصيل وينتقدون





أثار صورة لاعب كرة قدم سوداني وهو داخل عربة الشرطة ومحاصر بعدد من أفراد الشرطة ضجة اسفيرية كبيرة ما بين رافض لأسلوب رجال الشرطة وما بين منتقد لتصرفات اللاعب.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الصورة للاعب المريخ والمنتخب القومي السابق محمد عبد المنعم عنكبة الذي تم اقتياده من قبل أفراد الشرطة لأحد الأقسام عقب نهاية مباراة الأهلي الخرطوم الذي يلعب له اللاعب وفريق المريخ ناديه السابق والتي جرت عصر أمس الجمعة, حسبما أكدت صفحات رياضية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين للصفحات الناشرة للصورة فقد أكدت أن سبب اقتياد عنكبة للقسم هو اشتباكه مع بعض أفراد الشرطة الذين منعوا اللاعبين من الخروج من الملعب بسبب ثورة جمهور المريخ ضد إدارة فريقه وذلك لحين فض الجمهور والسماح للاعبين بمغادرة الملعب.

لكن عنكبة وأحد زملائه بالملعب رفضوا الانتظار وأرادوا الخروج رغم رفض أفراد الشرطة ليحدث الاشتباك بين اللاعبين والشرطة ليتم اقتيادهم لأحدث الأقسام.

الصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً فيسبوك وسط تعليقات من إعلاميين معروفين انتقدوا تصرف رجال الشرطة, حيث كتب الصحفي والمنسق الإعلامي السابق للمريخ سالم سعيد على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ليس من حق الشرطة القبض على لاعبي الأهلي الخرطوم، اى تجاوز لأي لاعب أن حدث يجب أن يكون مرده إلى لجنة الانضباط . الشرطة جزء من المنظومة الكروية .. والصراع يجب أن يحل داخل المنظومة وليس في أقسام الشرطة .).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين