مناع: غادرت البلاد رغم قرار الحظر





قال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، صلاح مناع، إنه علم بحظره من السفر أثناء نيته مغادرة البلاد قبل أيام.

وقال لـ”السوداني”، إنه غادر البلاد رغم قرار الحظر، ووصف القرار بالكيدي والباطل، وأشار إلى تواجده خارج السودان حالياً.

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

صحيفة السوداني