سياسية
مناع: غادرت البلاد رغم قرار الحظر
قال المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، صلاح مناع، إنه علم بحظره من السفر أثناء نيته مغادرة البلاد قبل أيام.
وقال لـ”السوداني”، إنه غادر البلاد رغم قرار الحظر، ووصف القرار بالكيدي والباطل، وأشار إلى تواجده خارج السودان حالياً.
الخرطوم: عبد الرؤوف طه
صحيفة السوداني
3 تعليقات
مؤسف جد ان من يناط به. تطبيق القانون لا يعترف بالقوانين. والادهي انه يفاخر بمخالفة القانون … اخطا من اختارك للمنصب بحق الوطن واخطات في حق نفسك واهنت القانون وقدمت نموذج المسؤول فوق القانون بابشع صورة ويجب مساءلة من يقف وراؤكم ايضا وستحاسبون علي دواسة القانون. يوما ما
حرامية ولصوص وشيوخ ضلال الإنقاذ سافروا لتر كيا وخارج البلاد عن طريق المطار وبمساعدة بقايا الفاسدين ولم نسمع بحظرهم..دايرين تحظروا شرفاء البلاد المحاربين للفسادكاسحات وسخ وعفن الكيزان أمثال البطل مناع..بالله شوف عدالةالدغمسة دي وكأن المخلوع مازال يحكم…!
بالله عليكم هل هناك اكثر من فوضي والاستهزاء بالعدالة في البلد دي من تحدي هذا التمرجي قرار قانوني اقول له كما قال الشاعر احمد شوقي علي لسان حمار:
أتي الثعلب يوما ….من الضواحي حمار
قال القيت مولاي ارضا …فهل في ذلك عار
وهل اتيت عظيما… فقال لا يا حمار
فكفي يا حمير التفكيك هدمتم كل ما بناه الاخرين والدليل ما فعلتوه قبل يومين بشركة ميكو