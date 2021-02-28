التوم هجو : “الوسط مظلوم وقواتي مزارعين الجزيرة”





أكد مسار الوسط على ضرورة التفات المركز لولايات الوسط لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد السوداني.

وقال رئيس المسار الشيخ التوم هجو في اللقاء الجماهيري بمنطقة إبراهيم عبدالله بمحلية جنوب الجزيرة أمس “ما ضاع حق وراءه مطالب وحقنا لازم يجي” وأضاف أبناء ولايات الوسط اما في دول المهجر أويبيعون المناديل، وتساءل أين العدل لمن يقولون من لايملك بندقية وجيش ليس له سلطة؟ وأضاف ( قواتى مزارعي الجزيرة و اهلها هم من علموا الآخرين حمل البندقية والعمل الجبهوي منذ عهد الشريف حسين الهندي).

مدني :مزمل صديق

صحيفة الجريدة