المؤتمر الشعبي: نعمل لوحدة البلاد وللإسلام رب يحميه





أبدى حزب المؤتمر الشعبي ، رغبته في استغلال العلاقة الشخصية بين الرئيس الإثيوبي أبي أحمد والأمين العام للحزب علي الحاج لإصلاح العلاقة بين الدولتين. وكشف الأمين العام للحزب د. بشير آدم رحمة، (امس) بالمنتدى العلمي الأول لكلية القانون بجامعة النيلين بعنوان : (دبلوماسية الحدود بين السودان وإثيوبيا).

كشف عن امتلاكهم معلومات مؤكدة عن 3 دول اقليمية تسعى لجر السودان للحرب مع إثيوبيا، وقال رحمة إن حزبهم كان يعمل من أجل وحدة السودان وعدم التراجع عن الإسلام إلا أنهم الآن (يعملون على الوحدة وللاسلام رب يحميه) .

الخرطوم:هبة علي

صحيفة الجريدة