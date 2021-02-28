سياسية
إعادة نافع إلى السجن وأسرته تناشد أحرار العالم بمناصرته والمطالبة بإطلاق سراحه
قالت أسرة القيادي بالنظام المعزول نافع علي نافع، الأحد،إنها تفاجئت بنقله من مستشفى رويال كير إلى سجن كوبر رغم حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.
وحملت أسرة نافع في بيان بحسب صحيفة حكايات، الحكومة مسؤولية سلامته ونوهت إلى إن السلطات أعادته إلى سجن كوبر دون إكمال العلاج من كورونا
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 تعليقات
أسرته تناشد بإطلاق سراحه ومناصرته.. أبوكم زمان لمن يطالبوا بإطلاق شخص مظلوم بقول ليهم,,ألحسو كوعكم,, كدى حاولوا ألحسوووه لو قدرتوا إمكن يستجاب لكم وإلا السترة واجبة وبلاش جقلبة…!
اتخيل لى مافى مشكله انو يُطلَق سراحه (اذا لِحس كوعه)