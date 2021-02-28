إعادة نافع إلى السجن وأسرته تناشد أحرار العالم بمناصرته والمطالبة بإطلاق سراحه





قالت أسرة القيادي بالنظام المعزول نافع علي نافع، الأحد،إنها تفاجئت بنقله من مستشفى رويال كير إلى سجن كوبر رغم حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحملت أسرة نافع في بيان بحسب صحيفة حكايات، الحكومة مسؤولية سلامته ونوهت إلى إن السلطات أعادته إلى سجن كوبر دون إكمال العلاج من كورونا

الخرطوم ( كوش نيوز)