سياسية
محمد الفكي: (مجموعة تسعى لتفكيك اللجنة قبل تفكيكها)
قطع الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين واستراداد الأموال وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان بأن الأموال المستردة من قبل اللجنة موجودة.
وقال الفكي في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة يجري حالياً (كل من يريد أن يعرف الأموال المستردة عليه مهاتفة لجنة استلام الأصول والأموال المستردة).
واتهم الفكي مجموعة لم يسمها بالسعي لتفكيك اللجنة قبل تفكيكها، وقال (ساسة ورجال أعمال سقطوا مع النظام البائد يريدون أن يُداروا سوأتهم) وأضاف (لا بديل للجنة التفكيك الا لجنة التفكيك).
باج نيوز
2 تعليقات
هوي يا العر العبيط الصحفيون والقانونيون والسياسيون والعسكريون كلهم إنتقدوا لجنتك الممسوخه إنت عايز تنتقم بواسطة الدوله وتظلم ناس أبرياء وهذا لن تقبله أي نفس سليمه يا مريض.كل الإجراءات التى إتخذتموها ضد الأبرياء ستواجهك فى المحاكم وينتظرك عمر طويل من الجرجره أمام القضاء وأمام كل المظاليم الذين سلبت أموالهم والذين طردتهم من وظائفهم بغير وجه حق.
لماذا مهاتفة لجنة استلام الأصول،، هناك مراجع عام يراجع الأصول المستلمة والنقد ويرفع تقرير ينشر في الصحف حتى يتملك الشعب الحقاىق