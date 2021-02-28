محمد الفكي: (مجموعة تسعى لتفكيك اللجنة قبل تفكيكها)





قطع الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين واستراداد الأموال وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان بأن الأموال المستردة من قبل اللجنة موجودة.

وقال الفكي في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة يجري حالياً (كل من يريد أن يعرف الأموال المستردة عليه مهاتفة لجنة استلام الأصول والأموال المستردة).

واتهم الفكي مجموعة لم يسمها بالسعي لتفكيك اللجنة قبل تفكيكها، وقال (ساسة ورجال أعمال سقطوا مع النظام البائد يريدون أن يُداروا سوأتهم) وأضاف (لا بديل للجنة التفكيك الا لجنة التفكيك).

باج نيوز