د.هبة أقوى المرشحين لوزير الدولة بالمالية





أكدت المصادر أنه بات في حكم المؤكد تعيين الدكتورة هبة محمد علي وزير دولة بوزارة المالية، وكان وزير المالية د.جبريل ابراهيم قال أثناء عملية التسليم والتسلم بينه والوزيرة المكلفة د. هبة بأنها ستبقى ضمن طاقم الوزارة ولن تغادرها.

صحيفة الجريدة